Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:35
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