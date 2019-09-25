Son Dakika Haberleri: Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
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Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:35 
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