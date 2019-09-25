Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.