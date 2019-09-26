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Kıran-4 Operasyonu başladı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Kıran-4 Operasyonu başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı- Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Iğdır, Kars, Ağrı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:35 
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