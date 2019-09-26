Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.
2 gün önce
Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi - ANKARA
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