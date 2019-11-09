Son Dakika Haberleri: Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş operasyonunda 7 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Bölgede devam eden hava destekli operasyonda tespiti yapılan 7 bölücü terör örgütü mensubu daha 9 Kasım 2019 tarihinde etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon başladığı tarihten bugüne toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

(Ramazan Demir/İHA)

Oktay Gümüş, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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