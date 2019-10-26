Son Dakika Haberleri: "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu"
Son Dakika Güncel 'KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu'

"KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu"

1 saat önce

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, terör örgütü KCK/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, terör örgütü KCK/ PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kemah ilçesi Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlere ait barınak, sığınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu" yapıldığı belirtildi.

Terör örgütlerinin kış üslenmesini engellenmeye yönelik 6-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonda, çok sayıda silah ve örgütsel dökümanın ele geçirildiğinin ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 8 ayrı noktada iki sığınak/mağara ile 6 barınak tespit edilmiş, söz konusu mağara ve sığınaklarda yapılan arama sonucunda, 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP, bir EYP'ye ait basma düzeneği ve düzenek hale getirilmiş 5 pil bloğu, M-16 piyade tüfeğine ait 34 fişek, M-16 piyade tüfeğine ait bir şarjör, 12 elektrikli fünye, 450 metre kablo, biri dolu, üçü boş olmak üzere 12 kilogramlık 4 tüp, biri dolu, üçü boş olmak üzere 2 kilogramlık 4 tüp, çok sayıda muhtelif yaşam gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı, PKK'lı teröristleri evinde ağırlamış
Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı "PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:19:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]