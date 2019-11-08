Son Dakika Haberleri: Kıran-5 operasyonu başladı
Son Dakika Güncel Kıran-5 operasyonu başladı

Kıran-5 operasyonu başladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma...

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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş- Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel (179) operasyonel tim görev almaktadır"

(İHA)

Diyarbakır, Jandarma, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
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