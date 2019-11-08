Son Dakika Haberleri: Kıran-5 operasyonu başladı
Son Dakika 3. Sayfa Kıran-5 operasyonu başladı

Kıran-5 operasyonu başladı

6 saat önce

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik 2 bin 625 personelin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.

Kıran-5 operasyonu başladı, System.String[]

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik 2 bin 625 personelin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.


Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 179 operasyonel timden oluşan 2 bin 625 personel görev alıyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bingöl, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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