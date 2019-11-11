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Son Dakika 3. Sayfa Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi

Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi

7 saat önce

Muş, Diyarbakır ve Bingöl'de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo imha edildi.

Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi, System.String[]

Muş, Diyarbakır ve Bingöl'de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo imha edildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 7-9 Kasım tarihleri arasında icra edilen Kıran-5 Operasyonu'nda Muş bölgesinde tespit edilen 17 adet sığınak ve 1 deponun imha edildiği belirtildi. Sığınak ve depoda toprağa gömülü 23 adet jelikan bidon içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat, 130 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet çift göz gece görüş dürbünü, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet EYP yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 12 adet tüp, 1 adet patlamamış mühimmat, 1 adet 0,9 kw jeneratör, 4 adet akü, 395 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet rüzgar ölçme cihazı, 15 adet şemsiye, 280 metre kablo, 1 adet hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 adet örgütsel doküman, 1 adet cep telefonu, 709 adet diğer muhtelif yaşam-giyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paket-ampul antibiyotik ilaç, 91 paket-ampul ağrı kesici ilaç, 196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi-ameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - MUŞ

Diyarbakır, Bingöl, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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