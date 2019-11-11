Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 07-09 Kasım'da yürütülen "Kıran-5" operasyonunun Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 sığınak, depo ve toprağa gömülü 23 jelikan bidon ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 250 kilogram amonyum nitrat, 130 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, çift göz gece görüş dürbünü, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği monte mamili, 2 el yapımı patlayıcı yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 12 tüp, patlamamış mühimmat, 0,9 KW jenaratör, 4 akü, 395 çeşitli ebatlarda pil, rüzgar ölçme cihazı, 15 şemsiye, 280 metre kablo, hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 uyku tulumu, 3 sırt çantası, keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 örgütsel doküman, cep telefonu, 709 diğer muhtelif yaşam/giyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paket/ampul antibiyotik ilaç, 91 paket/ampul ağrı kesici ilaç,196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi/ameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Sığınaklar ve depo imha edildi."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.