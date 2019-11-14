Son Dakika Haberleri: Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

JANDARMA Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Kıran-6 operasyonunun sürdürüldüğü bildirilerek, "Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 RPG 7 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 18 kilo TNT, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:13 Kaynak: DHA
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