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Kıran-6 operasyonu başladı

6 saat önce

-Ekiplerin helikoptere binmesi -Helikopterin kırsalda uçması -Patlamaların gerçekleştirilmesi İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

-Ekiplerin helikoptere binmesi

-Helikopterin kırsalda uçması

-Patlamaların gerçekleştirilmesi

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Kıran-6 operasyonu başladı

Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:39 Kaynak: AA
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