Kıran-6 operasyonu başladı
6 saat önce
-Ekiplerin helikoptere binmesi -Helikopterin kırsalda uçması -Patlamaların gerçekleştirilmesi İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:39 Kaynak: AA
-Ekiplerin helikoptere binmesi
-Helikopterin kırsalda uçması
-Patlamaların gerçekleştirilmesi
İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı
Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler