Son Dakika Haberleri: Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi

6 saat önce

Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin...

Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD doları ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, Kıran-6 Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta devam eden Kıran-6 Operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi" denildi.


Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD doları ele geçirildiği belirtildi.


Öte yandan, jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu kaydedildi. - ANKARA

Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]