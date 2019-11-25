Kıran-6 operasyonunda 2 ton patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri'nden Kıran Operasyonları ile ilgili yeni açıklama

İçişleri: "2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD Doları ele geçirildi"

ŞIRNAK - Şırnak'ta teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD Doları ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin yeni bilgiler paylaştı. İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Şırnak'ta devam eden Kıran-6 operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat TeşkilatıBaşkanlığınca Cudi Dağında gerçekleştirilen operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi" denildi.

Bölgede yapılan aramalarda ele geçilenlerin de bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD Doları ele geçirildi."

Öte yandan, Jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi.