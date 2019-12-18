"Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran 8' operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı - Son Dakika

"Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis ve Siirt illerinde başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyonda katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:37 Kaynak: AA
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