'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu - Son Dakika

'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

6 saat önce

BİTLİS'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu.

'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu, System.String[]

BİTLİS'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu. 69 odalı ve 24 ayrı girişli 275 metre ile birbirine bağlı sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıran-8 Sehi Ormanları operasyonu icra edilmektedir. Operasyon kapsamında; 19.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 9 adet EYP, 2 adet sığınak (sığınaklardan bir tanesi 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre ile birbirine bağlı), 3 adet depo, 1 tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilo erzak, 1 adet basma düzeneği, 1595 metre elektrik kablosu, 12 pil, 4 avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 adet CD, 3 leşker kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 2 mat, 1 panço, 2 kamera bataryası, 1 radyo, 15 kaset, 227 parça yaşam/inşaat mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."


Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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