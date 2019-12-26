'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te, yürütülen Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma ve polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularının katıldığı 'Kıran-8' operasyonu kapsamında, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bitlis Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "25 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 25 Aralık 2019 günü araziye gömülü vaziyette 6 torba içerisinde 300 kilogram amonyum nitrat, 2 EYP akım kaynağı pil bloğu, 1 savunma tipi el bombası, 1 akü, 50 metre elektrik kablosu, 23 kilo şeker, 12 büyük pil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir."