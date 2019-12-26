'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2) - Son Dakika

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'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)
6 saat önce
2 EYP İMHA EDİLDİBitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
2 EYP İMHA EDİLDİ
Bitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında EYP'lerin imha edildiği belirtilerek, "Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.
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