'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2) - Son Dakika

'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)

6 saat önce

2 EYP İMHA EDİLDİBitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi.

'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2), System.String[]

2 EYP İMHA EDİLDİ

Bitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında EYP'lerin imha edildiği belirtilerek, "Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
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