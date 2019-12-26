Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika

Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

6 saat önce

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce araziye gömülmüş 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu, System.String[]

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce araziye gömülmüş 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 25 Aralık'ta operasyon düzenledi.

PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla başlatılan "Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14" operasyonunda, araziye gömülü 6 torba içinde 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası, büyük dolu tüp, akü, 50 metre elektrik kablosu, 23 kilogram şeker, 12 büyük pil ele geçirildi.

Patlayıcılar, gerekli incelemenin yapılmasının ardından yerinde imha edildi.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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