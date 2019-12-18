"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu - Son Dakika

"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu devam ediyor.

Soğuk havaya rağmen polis ve jandarma özel harekat timleri, komando taburları ile güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla yürütülen operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor.


Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, ele geçirilen patlayıcılar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilip, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getiriliyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara ile helikopterle operasyon bölgesindeki Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi alan Vali Çağatay, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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