"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

7 saat önce

Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

(İHA)

Bitlis, Siirt, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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