Son Dakika › Güncel › 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı
7 saat önce
Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu