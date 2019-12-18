"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika

"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi

6 saat önce

Bitlis-Siirt illerinde başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan güvenlik güçleri için Tatvan ilçesinde kurban kesildi.

Bitlis- Siirt illerinde başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan güvenlik güçleri için Tatvan ilçesinde kurban kesildi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama programı düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında operasyona katılacak olan güvenlik güçleri için kurbanlar kesilip, dualar edildi.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan, operasyona katılacak olan güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulunurken, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılacak yüzlerce asker dualarla operasyon bölgesine uğurlandı. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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