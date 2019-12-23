"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağarada yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde Sehi ana barınma alanında oldukları değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla, Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 22 Aralık'ta icra edilen faaliyette bir doğal mağara (tek girişli, 6 odalı, bir adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık iki metre derinliğinde su havuzu) içinde 7 büyük boş mutfak tüpü, 8 battaniye, 6 halıfleks, elektrikli katalitik soba, iki adet 5 litrelik bidonda iç çamaşırı, iki polar mont, iki çift mekap ayakkabı, puşi, 30 metrekare branda, çatı sacı, kazma, 8 adet 8'li pil bloku, bomba atar mühimmatı, iki adet 81'lik havan mühimmatı, bir adet 105'lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonlarının halkın da desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.