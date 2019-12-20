Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar - Son Dakika

Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar

6 saat önce

?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-Ek fotolar.

?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-Ek fotolar

Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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