Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar - Son Dakika

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Kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-ek fotolar
6 saat önce
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-Ek fotolar.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-Ek fotolar
Son Dakika 2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı