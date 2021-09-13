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Kıran kırana Muay Thai mücadelesi - Son Dakika

Kıran kırana Muay Thai mücadelesi

13.09.2021 14:50

- Kıran kırana Muay Thai mücadelesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Thai Turnuvası'nda 182 sporcu kıyasıya mücadele etti.

- Kıran kırana Muay Thai mücadelesi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Thai Turnuvası'nda 182 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi minik ve genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından Darıca Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Thai Turnuvası'na Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Ardahan illerinden toplamda 182 sporcu katıldı. Bütün koruyucu ekipmanlarını takarak sakatlık yaşanmaması için önlem alan sporcular, birinci olabilmek için ter döktü. Heyecanlı geçen maçların ardından rakiplerini teker teker eleyerek dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Osman Şığva: "Bu şekilde sporcularımızı bir üst kategorilere hazırlamış oluyoruz"

Organizasyon hakkında bilgi veren Kocaeli Muay Thai İl Temsilcisi Osman Şığva, "Bu organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli Muay Thai İl Temsilciliği olarak düzenlemiş olduğumuz Zafer Kupası'dır. Yaklaşık 180 sporcunun katılımıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Minikler, Yıldızlar, Alt Genç ve Üst Genç kategorileri olarak devam ediyoruz. Kadınların da bu spora ilgisi güzel. Hatta biz daha da çoğalmasını istiyoruz. Savunma olarak uygulayabilirler ama bir zaman sonra hedefi değiştirebiliyorlar. Müsabakalara girerek bu işe katkı sağlayabiliyorlar. Kadınları bu konuda Muay Thai camiası olarak sporumuza bekliyoruz. Hazırlık maçları, gençleri bir üst kategorideki Türkiye Şampiyonası gibi şampiyonalara hazırlık anlamında pratik yapmaları için, tecrübelerini arttırmak için sık sık uygulamak istediğimiz organizasyonlar. Bu şekilde sporcularımızı bir üst kategoriye, Türkiye Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na, dünya şampiyonalarına hazırlamış oluyoruz. Bu bir basamak, bu işin ilk basamağı bu. Bizim en büyük hedefimiz buradaki sporcularımızın inşallah hepsi milli takım yolunda olabildiğince biz elimizdeki gayreti göstererek bu tarz özellikle belirli günlerde 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi günlerde mutlaka hazırlık maçları yapıyoruz. Yeter ki hazırlansınlar, yeter ki Türkiye şampiyonasına katılıp, Türkiye şampiyonasının ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım kazansınlar. Gönlümüzden geçen bunlar" dedi.

Hüseyin Gazi Sönmez: "Futboldan bile daha az sakatlığı olan bir branştan bahsediyoruz"

Müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini kaydeden Muay Thai Federasyonu Profesyonel Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Sönmez ise, "Ortalama 180 sporcunun katıldığı bu organizasyonda 30 Ağustos Zafer Kupası çerçevesinde yapılıyor organizasyonlarımız. Çok çekişmeli ve kıran kırana müsabakalar oldu ilk gün. İkinci gün müsabakalarında da Alt Genç ve Üst Genç kategorilerinde müsabakalarımız devam etmekte. Gerçekten kaliteli maçlar meydana geliyor. Biz de hakemler olarak bu müsabakaların sağlıklı bir şekilde sakatsız geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim hedefimiz; alt gençlerimize örnek olmak, müsabakaların burada sağlıklı bir şekilde yürümesi, sporcuların Muay Thai sporuyla tanışması. Federasyonumuzun organizasyonlarına katılarak milli takım düzeyinde sporcular çıkarmak hedefimiz. Seyirci kitlemiz de gayet iyi. Veliler de artık Muay Thai sporunun farkına varmış vaziyetteler. Futboldan bile daha az sakatlığı olan bir branştan bahsediyoruz. Çok sağlıklı gençliğin yetişebilmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz bu anlamda" diye konuştu.

Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi
Kıran kırana Muay Thai mücadelesi

30 Ağustos, Muay Thai, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kıran kırana Muay Thai mücadelesi - Son Dakika Spor


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