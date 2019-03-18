Kıran Mahallesi'nin İsale Hattı Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde cazibeli su kaynağından içme suyu temin eden isale hattını yenileme çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri, eski ve yıpranmış olan isale hattının yenileme çalışmasının yanı sıra kaynak başı bakımlarını da yaptığı su kaynağını mahalleye kazandırarak vatandaşlara daha sağlıklı su sağladı. MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici ile Mahalle Muhtarı çalışmayı yakından takip etti.

"Cengiz Başkanımız hizmetleriyle yüreğimize su serpti"

Kıran Mahalle Muhtarı Emin Altıntaş, "MASKİ sık sık arızalara neden olan isale hattımızı yeniledi. Dağdan gelen kaynak suyumuzun depoya kadar olan kısmındaki içme suyu isale hattımız epey eski ve yıpranmıştı. Sağ olsun MASKİ ekipleri güzel bir çalışma ile bizi suyumuza kavuşturdu. Ayrıca doğal kaynak suyumuzun çıkış noktasında da bakım çalışması gerçekleştirildi. Su ihtiyacımız MASKİ tarafından giderildi. Çalışmalardan çok memnun kaldık. Cengiz Başkanımız hizmetleriyle yüreğimize su serpti. Yeniden Başkanımız olması için dua ediyoruz. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Cengiz Başkanımıza başarılarının devamını diliyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.