Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi
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Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildiŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.Kıran -3 operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi .Kıran-1, kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" denildi.
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