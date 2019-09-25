Son Dakika Haberleri: Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi
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Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildiŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.Kıran -3 operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi .Kıran-1, kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" denildi.

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eylül, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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