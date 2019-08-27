Son Dakika Haberleri: 'Kıran Operasyonu'nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
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'Kıran Operasyonu'nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi

55 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 19 kilo 710 gram eroin maddesi ile 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirildi.

'Kıran Operasyonu'nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 19 kilo 710 gram eroin maddesi ile 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2019 tarihinde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilde başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Yüksekova ilçesinde bir şahsa ait bir arazide saklanmış vaziyette 19 kilo 710 gram eroin maddesi ve Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
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