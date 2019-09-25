Kıran Operasyonu'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu başladı. Kıran-3 Operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi."
(İHA)
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