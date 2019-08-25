Son Dakika Haberleri: kıran operasyonu'nda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
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kıran operasyonu'nda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

KIRAN Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

kıran operasyonu'nda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

KIRAN Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, devam eden hava destekli terör operasyonlarda 5 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki ortak operasyonlarının sürdüğü kaydedilirken, Kıran Operasyonu kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Haber: ANKARA,


Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
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