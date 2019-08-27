'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

Başka ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

VAN - Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, 'Kıran operasyonu' kapsamında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirlen patlayıcı ile yaşam malzemeleri imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 18 Ağustos 2019 tarihinde 'Kıran operasyonu' başlanmıştır. Bu kapsamda icra edilen operasyonlar neticesinde; 20 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi kırsal alanında 1 adet basma düzenekli EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. 22 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi

kırsal alanında 3 adet doğal mağara içerisinde 2 adet 1 kilogramlık C4 plastik patlayıcı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet roketatar başlığı, 150 adet 5.56 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 adet ateşleme fünyesi, 1 adet adaptör, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet mavi jelikan, 1 kilogram. tuz, 1 kilogram. şeker, 1 adet met, 1 adet battaniye, 1 çaydanlık, 6 adet yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında menfez altına yerleştirilmiş vaziyette 1 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.