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Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildiHAKKARİ - İçişleri Bakanlığı koordinesiyle bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari, Şırnak ve Van illerinde düzenlenen Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de toplamda 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığı koordinesiyle bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari, Şırnak ve Van illerinde düzenlenen Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de toplamda 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;24-25 Ağustos 2019 günü Şemdinli ilçesi Tuğlu Bölgesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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