Son Dakika Haberleri: Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor
Son Dakika Güncel Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor

Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor

1 saat önce

Van I·l Jandarma Komutanlıgˆınca başlatılan "Kıran-S¸ehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme ele geçirildi.

Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor, System.String[]

Van I·l Jandarma Komutanlıgˆınca başlatılan "Kıran-S¸ehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim tarihinde başlatılan operasyonun üçüncü gününde, Van Aruh yaylasındaki dağlık arazide 2 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 4 kalas¸nikof piyade tu¨fegˆi, bir M16 piyade tu¨fegˆi, bir dragunov keskin nis¸ancı tu¨fegˆi, 18 anti tank roketatar mu¨himmatı, 17 anti personel roketatar mu¨himmatı, 47 roketatar mu¨himmatı sevk fis¸egˆi, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalas¸nikof s¸arjo¨ru¨, 5 M16 s¸arjo¨ru¨, 4 dragunov s¸arjo¨ru¨, çok sayıda fis¸ek, 5 elektrikli fu¨nye, bir Yaesu el telsizi, 25 o¨rgu¨tsel kıyafet, 3 bos¸ tu¨p ve c¸ok sayıda yas¸am malzemesi bulundu.

Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen malzemelerden delil niteligˆi tas¸ıyanlar muhafaza altına alınırken, digˆerleri imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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