Kıran ve Sonel Ünye'de - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı'nın son gününde Ünye ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı nedeniyle halkla iç içe olmaya devam eden Ordu Valisi Tuncay Sonel ile memleketi Ünye'ye ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir araya geldi. Vatandaşların arasına katılan Kıran ve Sonel herkesle bayramlaşmayı da ihmal etmedi.

Kurban Bayramı'nın son gününde bir araya gelen her iki isimde Ünye'de diğer ziyaretlerine devam etti. - ORDU