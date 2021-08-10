Kıranardı Mahallesi'nin eksikleri giderilecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, en kısa zamanda Kıranardı Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarını gidereceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, normalleşmenin ardından saha çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kıranardı Mahalle halkı ile bir araya gelen Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi ve ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Her hafta birkaç mahalleyi ziyaret ettiklerini aktaran Palancıoğlu, ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini bilirdi.

Mahallede yapmayı planladıkları çalışmaları anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kıranardı'nda eski düğün salonunu yenileyeceğiz ve eski belediye binasını restore edeceğiz, sosyal tesis haline getireceğiz. Yeni bir park çalışmamız olacak, aynı zamanda burada yeni yol yapılması gereken yerlerimiz var, oraları yapacağız. Bir de en büyük sorunlardan bir tanesi Tekir Göl'ünden gelen sulama suyunda ki kaçaktı. DSİ'nin desteğiyle bu sorunu da çözmek için uğraşacağız. Yani Kıranardı Mahallemizin ihtiyaçlarını bir bir gidermeye çalışacağız. Değerli muhtarımız, mahalle temsilcimiz ve buradaki vatandaşlarımızla sahada çalışmaları yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Kıranardı'nın en önemli ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız."