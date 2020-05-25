Kırantepe, Kovid-19 sonrası havacılık tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

Kırantepe, Kovid-19 sonrası havacılık tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor

Yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde...

Kırantepe, Kovid-19 sonrası havacılık tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor, System.String[]

Yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda sporcuları yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

Yamaç paraşütü tutkunları için cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de, yılın büyük bölümünde yerli ve yabancı turistler gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşıyor. Sakarya Sportif Havacılık Kulübünce düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler, teorik eğitimlerin ardından Sakarya semalarında uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Gökyüzünde adeta renk cümbüşünün yaşandığı Kırantepe, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir sessizliğe büründü. Zaman zaman kısa süreli uçuşların yapıldığı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, Kovid-19 sonrası ağırlayacağı paraşütçüleri ve havacılık tutkunlarını bekliyor.

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Kırantepe'de düzenli yamaç paraşütü faaliyeti gerçekleştirdiklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bütün etkinliklerin durduğunu söyledi.

Salgına ilişkin tüm tedbirleri aldıklarını, normalleşme sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili de toplantılar düzenlediklerini aktaran Yıldız, "Bundan sonraki havacılık faaliyetlerimizi, tekrar normale dönene kadar çok daha bilinçli, havacılık tutkunlarını hastalık olasılığından koruyacak şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Yıldız, gökyüzünü, yamaç paraşütü öğrencilerini çok özlediklerini dile getirerek "Sakarya semalarında her hafta sonu yaklaşık 50-60 paraşütçünün, yoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelip her seviyede eğitim aldıkları bir süreç alışılagelmişti. Tabii koronavirüs bunu etkiledi ama şu an normalleşme sürecine yavaş yavaş başlayacağımızdan umutluyuz." diye konuştu.

"Kırantepe Türkiye'deki en uygun eğitim sahalarından biri"

Yamaç paraşütünün Sakarya'nın marka değerine destek verdiğini, bunun kendileri için değer olduğunu ifade eden Yıldız, Kırantepe'nin de bu sporlardaki eğitim açısından Türkiye'deki en uygun eğitim sahalarından olduğunu anlattı.

Meteorolojik şartları, şehre ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Kırantepe'nin Marmara'nın değişilmez lokasyonu arasında yer aldığına işaret eden Yıldız, "Koronavirüsten sonra yine gökyüzünü renklendireceğiz, sadece ufak bir ara verdik." dedi.

Yıldız, 16 yaşını tamamlamış sağlıklı herkesin yamaç paraşütü eğitimlerine katılabileceğine belirterek kurallara uyulduğu takdirde bu sporun yolda araç kullanmaktan daha emniyetli olduğunu dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde "havacılık" branşı açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de ekstrem sporlara ve havacılığa tutkun olduğuna bizzat şahit olduklarını aktaran Yıldız, bu nedenle Büyükşehir Belediye Spor Kulübü altında havacılık branşının açıldığını bildirdi.

Eğitmenlik görevinin kendisine verildiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"2020 ile ilgili çok güzel faaliyetler planladık ama pandemi süreci bunları değiştirdi. Normalleşme sürecinde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz çünkü yamaç paraşütü gibi sporların lokal yönetimlerce desteklenmesi, bunu uluslararası platformda büyütebiliyor. Kırantepe, daha öncesinde Serdivan Belediyesinin düzenlediği uluslararası şenliklerle bilinen bölgeydi. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle daha büyük işler yapılacağına inanıyorum. Biz ekip olarak bu destekleri sunmaya hazırız ve onların bizimle ilgilenmesinden çok mutluyuz."

Yıldız, normalleşme sürecinin ardından tüm havacılık tutkunlarını Kırantepe'ye uçuşa beklediklerini kaydetti.

İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırantepe, Kovid-19 sonrası havacılık tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

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