Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü

14.06.2022 00:13

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kiracı, kira ücretini 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine evi boşaltmasını isteyen ev sahibi, evi de başka müşterilere göstermeye başladı. Yaşanan tartışmanın ardından kiracı, göğsüne 2 el ateş ettiği ev sahibini öldürdü.

Kağıthane ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Çıkrıkçı, kontratının devam ettiğini hatırlatarak kirayı arttıramayacağını söyledi.

EVİ BOŞALTMASINI İSTEDİ

Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ev sahibi Tombul, bir süre sonra, kiracısının taşınmamasına rağmen daireyi başkalarına kiralamak için harekete geçti.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Kiralık ev arayanları daireyi görmeye çağıran Tombul ile Çıkrıkçı arasında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bu akşam yaşanan tartışma sırasında Çıkrıkçı, evde bulunan tabancayı alarak kapısının önünde duran ev sahibine ateş etti.

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenel Tombul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

TESLİM OLDU

Saldırının ardından evine girerek kapıyı kilitleyen Hamza Çıkrıkçı, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Çıkrıkçı, sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü
Şenel Tombul
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Kaynak: DHA

Kağıthane, kiracı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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