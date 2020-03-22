Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu - Son Dakika

Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ödenmeyen kirasını almak için daireye giren ev sahibi şoke olup hemen polisi aradı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde kalan kiracının parayı ödememesi üzerine ev sahibi N.Y. isimli şahıs söz konusu daireye gitti. Eve giren ev sahibi N.Y, yatak bazasının altında şüpheli 3 paket olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısından alınan izin ile polis ekipleri dairede muhtar nezaretinde arama gerçekleştirdi. Aramada yatak odasında bulunan bazanın içine saklanmış ve muşambaya sarılı 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin kokakin olduğunu öğrenildi. Polis evi kiralayan A.D'i yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.