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Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı - Son Dakika

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı

12.01.2022 00:35

Antalya'da ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayıp binadaki asansör, güvenlik kameraları ve pencere camlarını kırıp zarar verdi.

Serik'te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi. Olay dün akşam saatlerinde Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Efkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.

SATIRLA DEHŞET SAÇTI

Bunun üzerine sinirlenen kiracı Efkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi.

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

CANLI YAYINDA YAPTI

Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Efkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Efkan E.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı
Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı
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Akçaalan, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirasını arttıran ev sahibine sinirlendi! Satırla apartmanda dehşet yaşattı - Son Dakika
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