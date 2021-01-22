Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu - Son Dakika

Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu

22.01.2021 23:04

Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıllığına 210 bin lira nakit verip kiraladığı ev icra kanalıyla bankaya geçince evi tahliye edilen genç kadın isyan etti.

Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıllığına 210 bin lira nakit verip kiraladığı ev icra kanalıyla bankaya geçince evi tahliye edilen genç kadın isyan etti. Eşyaları yediemine teslim edilen genç kadın, hukuksuzluk olduğunu öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkbükü Mahallesi'nde 2019 yılında 210 bin liraya 4 katlı bir malikane kiralayan Deniz Alp 2 yıldır oturduğu ve 3 yıl daha oturma hakkı olduğu evden tahliye edilince çılgına döndü. Evinin haciz yolu ile bankaya geçtiği için jandarma, icra memurları ve evi icra ile alan banka avukatları çilingir çağırarak evin kapısını açtı. O esnada evde uyuyan Deniz Alp karşısında jandarma ve icra memurlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Evden tahliye edildiğini söyleyen genç kadın, eşyalarının evin deposuna koyulmasını istedi. Gece yarısına kadar süren evin tahliyesi sonrası genç kadın kendi deposu yerine yediemin olarak belirlenen bir depoya eşyalarının götürüldüğünü öğrendi.

Gıda malzemelerini yolda görünce isyan etti

Alp, eşyalarını yedieminden almak için gittiği depoda karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Eşyalarının birçoğunun kırıldığını söyleyen Alp, buzdolabında bulunan tüm gıdaları ise yediemin deposunun önünde çöp poşeti içinde buldu. Deponun yediemin diye geçtiği ama ruhsatı, belgesi olmadığını ve deponun yan komşudan çektiği elektrik ile çalıştığını iddia etti.

3 gündür alakası olmadığı bir durumdan dolayı mağdur olduğunu iddia eden Alp, 5 bin bin lira yatırarak malzemelerini teslim almak istedi. Her gittiğinde bir zorlukla karşılaşan Alp icra memurlarından, jandarma ekiplerinden ve banka yetkililerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Bütün eşyalarımı sokağa attılar"

Yediemin kapısının önünde eşyalarını almak için gelen Deniz Alp bu duruma isyan ederek "Türkbükünde oturuyorum, 5 yıllık kontratım olan evime hiçbir şekilde tarafıma tebligat yapılmadan zorla tahliye edildim. Sokağa çıkma yasağının olduğu, korona virüs ile savaştığımız şu kötü günlerde Türkbükü karakolunda bulunan personel, Bodrum 2. İcra Müdürlüğü'nden memurlar ve banka avukatları zorla evimden beni tahliye ettiler. 4 katlı bir malikaneden bahsediyorum içerisinde kapattığım dükkanın eşyaları, arkadaşlarımdan aldığım emanet eşyalarım vardı. Bütün bu eşyalarımı sokağa attılar. Yediemin diye söyledikleri yere geliyoruz, kararın doğru olmadığını söylememe rağmen, buzdolabımı kapatmayacaklarına söz verdiler, ama bütün yiyecekleri, gıda malzemelerini sokağa atmışlar. Evimin içerisindeki mobilyalarımı parçalayarak çöp konteynırına atmışlar. Ben milli şuuru olan bir vatandaşım, kamudaki görevlilerin görevini yapmadığı için bunu siyasete malzeme edenlerden de razı değilim. Ben hükümetin görevini yaptığını düşünüyorum, ancak kamu görevlilerinin görevlerini istismar etmelerinin belgeleri elimdedir. Söz konusu evle ilgili Deniz Alp olarak davanın tarafı olmamama rağmen eşyalarıma sigortasız, ruhsatsız bir depoya yedi emin adı altında bir mekana koydular. Sokağın ortasına eşyalarımı attılar. 2. İcra sorumluları haklısınız diyerek 3 gündür beni oyalıyor. Bankanın avukatları 9. İcraya baskı yapıyor, eşyaları dışarı almışken tebliğ edelim diye. Böyle zulüm olur mu, kronik rahatsızlığım var zaten" dedi.

Öte yandan eşyalarını almaya gittiği yediemin kapısında saatlerce bekledikten sonra eşyalarının bir kısmını almaya çalışan Alp, malzemelerinin birçoğunun kırık olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

(EA-OD-SO-Y)

Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu
Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu
Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu
Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu

Bodrum, Muğla, İsyan, İcra, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kirasını ödediği malikane icra edilince kendini kapı önünde buldu - Son Dakika


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