Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi - Son Dakika

Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi

6 saat önce

Van'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldığı ileri sürülen aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi, System.String[]

Van'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldığı ileri sürülen aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan Ahi ailesi, belediye görevlileri tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de aileye yeni bir ev bulunması için çalışma başlattı. Aile, görevliler tarafından bulunacak uygun bir eve yerleştirilecek.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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