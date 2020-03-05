Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi - Son Dakika

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Kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan aile misafirhaneye yerleştirildi
6 saat önce
Van'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldığı ileri sürülen aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Van'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldığı ileri sürülen aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kirasını ödeyemedikleri evden çıkarılan Ahi ailesi, belediye görevlileri tarafından misafirhaneye yerleştirildi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de aileye yeni bir ev bulunması için çalışma başlattı. Aile, görevliler tarafından bulunacak uygun bir eve yerleştirilecek.
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