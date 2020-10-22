Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak - Son Dakika

Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak

22.10.2020 10:32
Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak, System.String[]

ANTALYA'da şiddet gördüğü madde bağımlısı eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla derme çatma gecekonduda yaşamaya başlayan İlknur Millidere (38), 5 aydır kirasını ödeyemiyor.

ANTALYA'da şiddet gördüğü madde bağımlısı eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla derme çatma gecekonduda yaşamaya başlayan İlknur Millidere (38), 5 aydır kirasını ödeyemiyor. Beyin felci hastası olan oğlunu geçen yıl kaybeden anne, 5 ve 10 yaşındaki 2 çocuğuyla kaldı. Kirayı ödeyemediği için gecekondudan atılma korkusu yaşayan Millidere,?Çocuklarım için mücadele ediyorum ama yapamıyorum dedi.İlknur Millidere, 10 yıl önce B.G. ile evlendi. Çiftin Melek, Cafer ve Ali adını verdikleri üç çocuğu  dünyaya geldi. Ancak Millidere, madde bağımlısı B.G.'den, şiddet görmeye başladı. Ortanca çocuğu Cafer'e Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi koyulan Millidere, eşinin cezaevine girmesi ile yapayalnız kaldı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan İlknur Millidere, 5 yıl önce eşinden boşandı. 3 çocuğunu yanına alıp, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki derme çatma gecekonduya kiracı olarak yerleşti. Çocuklarını bırakamadığı için çalışamayan Millidere, evin kirasını ve ihtiyaçlarını, Cafer için aldıkları engelli maaşıyla karşıladı.EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARMAK İSTİYORAnnenin tüm çabaları oğlu Cafer'i hayatta tutmaya yetmedi. Cafer, geçen yıl hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cafer'in ölümüyle aldıkları maaş da kesilen ve 2 çocuğuyla başbaşa kalan Millidere, geçinebilmek için çöp toplayıp, apartman temizliğine gitti. Çatısı akan, banyosu olmayan, tuvaleti dışarıda bulunan evinin 200 TL olan kirasını son 5 aydır ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi Millidere'yi arayarak, evden çıkmasını söyledi.10 yaşındaki Melek ve 5 yaşındaki Ali'ye bakabilmek için mücadele eden İlknur Millidere, sokakta kalmamak için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evin küçük oğlu Ali ise tüm imkansızlıklara rağmen evin bahçesinde 'Minnoş' adını verdiği sokak kedisini besliyor.'ÖLEN OĞLUMUN MAAŞIYLA GEÇİNİYORDUK'Madde bağımlısı eski eşinin ev ve çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen İlknur Millidere, Böyle olunca boşandım. Çocuklarımla tek başıma bir hayat kurdum. Serebral Palsi hastası oğlum 8 yaşındaki Cafer'i geçen yıl kaybettim. Onun için aldığımız maaşla geçinmeye çalışıyor, kiramızı ödüyorduk. Çöp topluyorum, apartman temizliklerine gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde geçinmeye çalışıyorum dedi.'YALNIZ BIRAKAMAYINCA ÇOCUĞUMLA ÇÖP TOPLAMAYA GİTTİM MİKROP KAPTI'2 çocuğunu yalnız bırakamadığı için düzenli çalışamadığını sözlerine ekleyen İlknur Millidere, En küçük çocuğum 5 yaşında, onu bırakıp bir yere gidemiyorum. Fazla okumuşluğum olmadığı için temizlik dışında bir iş yapamam. Elimden sadece bu iş geliyor. Bazen çöp toplamaya gidiyorum. Küçük oğlumu da bir kez yanımda götürdüm. Ancak mikrop kapmış, hastanelik oldu. Çocuklarımı bırakamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. 5 yıl boyunca kirasını eksiksiz ödedim ama 5 aydır kira ödeyemiyorum. Ben de isterim kira verebilmek. Bu nedenle evden atılmak üzereyiz. Ev sahibi beni arayıp hakaret ediyor diye konuştu.'ÇOCUKLARIMI DAHA GÜZEL BİR EVDE YAŞATMAK İSTERİM'

Mücadelesinin çocukları için olduğunu söyleyen Millidere, Yaşadığım evin banyosu yok. Her yağmurda çatısı akıyor, tuvaleti dışarıda. Oturulacak bir ev değil ama oturuyoruz. Ben de çocuklarımı daha güzel bir evde yaşatmak isterim. Mücadele ediyorum, çabalıyorum ama bir yere kadar. Yapamıyorum, gerisini getiremiyorum. Çocuklarım için mücadele ediyorum, tek sebebi çocuklarım dedi.


Muratpaşa, Apartman, Şiddet, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak - Son Dakika

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