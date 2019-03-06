Kırat Üstünde Vatandaşlardan Oy İstedi
1 saat önce
31 Mart yerel seçimleri için Demokrat Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Şule Tunalı, Alaşehir Demokrat Parti adayı Azim Kökten ile birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında partinin de sembolü olan kırata binerek vatandaşlardan oy istedi.
31 Mart yerel seçimleri için Demokrat Parti
'den Manisa
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Şule Tunalı
, Alaşehir
Demokrat Parti adayı Azim Kökten ile birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında partinin de sembolü olan kırata binerek vatandaşlardan oy istedi.
Alaşehir Yonca Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet ederken gördüğü beyaz bir atı seven DP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şule Tunalı, vatandaşlardan gelen ısrara dayanamayarak kırata binerek, "İlk kez ata biniyorum. Ama bizim simgemiz ve sembolümüz olan beyaz atı görünce dayanamadım, sevdim. Partimizin büyüklerinden ve örnek liderimiz olan rahmetli Süleyman Demirel
'i de rahmetle anıyoruz. Biz kırat gibi hiç durmadan, dimdik yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde de zafer bizim olacak" dedi. - MANİSA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:10 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım
Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı
Ünlü Oyuncu Hikmet Karagöz, Taksim'de Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı