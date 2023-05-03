Evini kiraya verdi, 6 yıl sonra geldiğinde gördükleri dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil - Son Dakika
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Evini kiraya verdi, 6 yıl sonra geldiğinde gördükleri dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil

03.05.2023 21:36

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü. Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini gören ev sahibi, "Burayı yeniden yaptırmam, yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Burada hatırlarım vardı" dedi.

İzmit'te ikamet eden Hikmet Efe, Gültepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinin ikinci katını 2017 yılında B.G. isimli kişiye kiraya verdi. İddiaya göre, kirasını düzenli ödemeyen B.G. ile Hikmet Efe arasında gerginlik de yaşanmaya başladı. Efe, geçtiğimiz yıllarda kirasını alamadığı, bu sebeple evden çıkarmak istediği B.G. hakkında şikayetçi oldu. Hikmet Efe'nin 6 yıldır anlaşmazlık yaşadığı kiracısı, yaklaşık 1 hafta önce evden taşındı. Taşınma işleminin ardından evine giren Hikmet Efe, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil

200 BİN LİRA ZARARI VAR

Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini, camlarının kırıldığını gören Efe, adeta şaşkına döndü. Efe, kullanılamaz hale gelen evinde yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil

"BÜTÜN KAPILARI SÖKMÜŞ, YAKMIŞ"

1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Hikmet Efe, "45 yıl ben bu evde oturdum. Başka bir eve taşındım ve evi kiraya vermek istedim. Başkaları da bu evden faydalansın dedim ama keşke vermeseydim. 2017 yılında evi, bu şahsa kiraya verdim. İlk 1-2 ay kirayı ödedi. Ondan sonra ödememeye başladı. Belli bir zaman sonra mahkemeye verdim çıkartmak için ama evin içinin böyle olduğunu bilmiyordum. Bu kişi çıktıktan sonra eve gireyim dedim. Evi bu halde gördüm. Evin aşağı katına da gireyim dedim. Aşağıda da kiracım çıkmıştı. Bütün kapıları sökmüş, yakmış. Yer döşemelerini sökmüş, onları da yakmış" dedi.

Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil

"BEDDUA ETMEYECEĞİM"

Yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu ifade eden Efe, "Bundan sonra bu evi adam etmek mümkün değil. Uyuşturucu kullananlar mı artık bilmiyorum, burayı mesken edinecek. Burayı yeniden yaptırmam, yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Burada hatırlarım var tabii ki. Eşyalarım vardı. Evden çıkarken yardım olsun diye o kişiye bırakmıştım. Buzdolabı, çamaşır makinesi de bırakmıştım. Hepsini almış götürmüş, ahşap olanları yakmış ve bu hale sokmuş. Allah'ından bulsun diyeceğim, ona da yazık. Yine de beddua etmeyeceğim. Allah ıslah etsin, Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu. Kombisinin de zarar gördüğünü dile getiren Efe, "Ben bu evden çıkmadan önce kombi takalım, kombimiz olsun dedik. Sobayı kaldırıp, kombiyle ısınalım dedik. O vaziyette ona bıraktım. Kombiyi de sökmüş. Radyatörleri sökmüş, kimilerini dağıtmış. Şuan bu evde oturulacak bir hal yok" sözlerine ekledi.

Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil
Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Allah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evini kiraya verdi, 6 yıl sonra geldiğinde gördükleri dehşete düşürdü: Burayı eski haline getirmem mümkün değil - Son Dakika


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