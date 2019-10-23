Son Dakika Haberleri: Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

1 saat önce

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Suriyeli ailelerin kaldığı Yenice Mahallesi Molla Mansur Efendi Çıkmazı'nda ki iki katlı evde iddiaya göre içilen sigara süngerin üzerine düştü. Kısa sürede sünger alev aldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yan taraftaki apartmanda oturan ev sahibi Selahattin A, kiraya verdiği eve gitti. Ev sahibi, tutuşan süngeri ve eşyaları camdan atarak evini yanmaktan kurtardı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe sebep olan yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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