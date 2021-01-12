Kiraya verdiği otomobili kundaklandı; olay anı kamerada - Son Dakika
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Kiraya verdiği otomobili kundaklandı; olay anı kamerada

12.01.2021 14:06
Kiraya verdiği otomobili kundaklandı; olay anı kamerada

MERSİN'de O.U.'nun, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil, husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandı.

MERSİN'de O.U.'nun, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil, husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale geldi. Araç kiralama firmasının sahibi Halil Öter, gözaltına alınan kundakçının mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 8 Ocak günü saat 01.30 sıralarında merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde meydana geldi. O.U.'nun araç kiralama şirketinden 3 günlüğüne kiraladığı otomobil, bir sitenin önünde park halindeyken üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden şüphelinin E.D. olduğu belirlendi. O.U. ile husumet yaşadığı belirlenen E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayın şokunu yaşayan araç kiralama firmasının sahibi Halil Öter, aracı kiralayan kişi ile arkadaşının arasında yaşanan husumetin bedelini kendisinin ödediğini söyledi. Aracını kundakladığı iddia edilen şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Öter, "Aracı 3 günlüğüne kiraya verdik. Araba evinin önünde beklerken husumetli olduğu kişi akaryakıt istasyonundan benzin alarak aracı yakmış. Şahıs olaydan sonra hemen yakalanmış. Görüntü var, delil var, taksicinin ifadesi var ama mahkeme tarafından serbest bırakılmış. O an aracın içinde bir canlı olabilirdi. İlla birinin serbest ölmesi mi lazım tutuklanması için?" dedi.100 bin liralık aracının kül olduğunu kaydeden Öter, "Tüm emeğimiz kül oldu. Araç kullanılamaz hale geldi, hurdaya çıktı. 3 gündür gözümüze uyku girmiyor. Şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, aracın kundaklanma anına ilişkin görüntüler de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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Kaynak: DHA

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