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Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar - Son Dakika

Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar

29.11.2021 09:48

- (Özel) Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar GPS'si sökülen kamyonunu 1 aydır her yerde bulmaya çalışıyor İstanbul'da araç kiralama işi yapan firma yetkilileri kiraya verdikleri kamyonun GPS'si sökülünce 1 aydır il il gezip araçlarını arıyor.

- (Özel) Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar

GPS'si sökülen kamyonunu 1 aydır her yerde bulmaya çalışıyor

BURSA - İstanbul'da araç kiralama işi yapan firma yetkilileri kiraya verdikleri kamyonun GPS'si sökülünce 1 aydır il il gezip araçlarını arıyor.

Uzun yıllardır İstanbul'da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul ve Halil Sarp, kamyonlarını Bursa'da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladıkları kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradılar. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı.

Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS'si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa'ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp araçlarını bulmak için mücadele ettiler. Osman Özkul ve Halil Sarp; 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonlarını bulmak için Türkiye'nin bir çok ilini gezip kamyonlarını arıyor.

Tek isteklerinin kamyonlarını bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul ve Halil Sarp, "Biz kamyonu Bursa'da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdik. 1 aydır kanyonumuzu hiç bir şekilde bulamıyoruz. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracımızın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul'dan gelip Bursa'da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye'nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık" dedi.

Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar
Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar
Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar
Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar

İstanbul, Tragger, Bursa, GPS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraya verdikleri kamyonu il il gezip arıyorlar - Son Dakika


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