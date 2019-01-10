Son Dakika Haberleri: Kirayı Almaya Gittiği Evde Çekilen Görüntülerle Şantaj İddiası

Kirayı Almaya Gittiği Evde Çekilen Görüntülerle Şantaj İddiası

44 dakika önce

ANTALYA'da ev sahibi C.Ç.(60), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150...

Kirayı Almaya Gittiği Evde Çekilen Görüntülerle Şantaj İddiası, System.String[]
ANTALYA'da ev sahibi C.Ç.(60), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150 bin TL ve otomobilinin elinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına alırken, 3 suç ortağını da arıyor.

Olay, 7 Ocak günü Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi olan C.Ç., ekim ayına ait kirayı almak için kiracısı D.S.'nin oturduğu daireye gittiğini anlattı. Davet üzerine içeri giren C.Ç, iddiaya göre, kiracısı D.S. ve 'Gamze' adlı kadınla birlikte alkol aldı. Dah sonra da uykuya daldı. Bir süre sonra ise evin yatak odasında üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla uyandı. Yine C.Ç.'nin iddasına göre, yatak odasındaki 2 erkek tarafından dövülüp, çıplak görüntüleri çekildi. Bu kişiler görüntülerle şantaj yapıp ev sahibinin 150 bin TL'si ile otomobilini elinden aldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına aldı. Polis, kimliklerini belirlediği diğer şüpheliler Ö.S.Ş., B.H.Ç. ve Gamze adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı. D.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor

Cyle Larin: "Burak Yılmaz'ın Burada Olması Güzel" Antalya'da Yaşlı Adama Çıplak Fotoğraflı Şantaj İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:04:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kirayı Almaya Gittiği Evde Çekilen Görüntülerle Şantaj İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]