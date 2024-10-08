Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Geniş Video İzle

Türkiye'de kiracı ve mülk sahipleri arasında son dönemde yaşanan tartışmalar enflasyon fiyatlarına bağlı olarak kiraların da yükselmesiyle had safhaya ulaştı. Hükümet ise, kiralarda kayıt dışılığın önüne geçmek için ev ve işyeri kiralarını banka ve PTT üzerinden yatırmayanlara yönelik ceza tedbiri uygulanmasını tartışıyor.

08.10.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde kiracı ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemelerde çok sayıda dava açıldı. Bu davalar arasında kontratsız kiralamalar ile elden kira yatırma konuları da önemli bir ağırlık tutuyor.

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılardan aldıkları bedel üzerinden vergi vermemek için bu tutarların ya tamamını ya tamamını ya da yarısını elden alıyordu. Hatta bazıları, kiracının hak talep etmesinin de önüne geçebilmek için kontratsız kiralamalar yapıyordu. Ancak yaşanan tartışmalar anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardı. Bunun üzerine hükümet kanadında kayıt dışılıkla mücadele kapsamında kiraların elden yatırılmasını engellemek için bazı adımlar atılacak.

2025 YILINDA CEZALAR YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi için bir dizi önlem gündemde. Bu kapsamda ilk tedbir, 1 Ocak 2025 itibariyle tüm ev ve işyeri kiralamaları için kontrat düzenlenecek ve bu kontratlar e-Devlet üzerinden yapılacak. Edinilen bilgiye göre, kiralama konusunda yeni düzenlemelere uymayan mülk sahiplerine ve kiracılara ağır para cezası kesilebilecek. Konu, Maliye tarafından da mercek altına alınmış durumda. Yeni yıl itibariyle yapılacak tüm kontratların d-Devlet'te bulunması, aylık yatırılan kira meblağı üzerinden vergi denetimini de kolaylaştıracak.

Ekonomi, Hükümet, Türkiye, Finans, kiracı, Hukuk, Emlak, Banka, PTT, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.