Kirayı ödemeyince kızı ile sokakta kaldı - Son Dakika

Kirayı ödemeyince kızı ile sokakta kaldı
6 saat önce
Sinop'ta bir kadın ile kızı, kirayı ödeyemeyince eşyalarıyla sokakta kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Sinop'ta bir kadın ile kızı, kirayı ödeyemeyince eşyalarıyla sokakta kaldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde kiracı olarak yaşayan kadın, parası bitince kirayı ödeyemediğinden dolayı ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Çalışabileceği herhangi bir iş bulamayan anne ile kızı kış günü sokakta kaldı. Evden aldıkları eşyaları ile birlikte sokakta kalan kadın ve çocuğu yardım elinin uzatılmasını bekliyor. Kadın ve kızı şimdilik bir vatandaşın onlara açtığı depoda yaşamlarını sürdürüyor.
Ayrıca çevredeki vatandaşların ev sahibine tepki gösterdiği belirtildi. - SİNOP
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