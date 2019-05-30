Son Dakika Haberleri: Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocuklarıyla birlikte kapı dışarı edildi
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Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocuklarıyla birlikte kapı dışarı edildi

1 saat önce

BATMAN (İHA) – Batman'da yaklaşık 1 yıldır eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi sultan Şaşmaz, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından eşyalarına el konularak dışarı atıldı.

Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocuklarıyla birlikte kapı dışarı edildi, System.String[]
BATMAN (İHA) – Batman'da yaklaşık 1 yıldır eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi sultan Şaşmaz, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından eşyalarına el konularak dışarı atıldı.

Petrolkent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Şaşmaz, uzun zamandan bu yana ev kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından hem eşyalarına el konuldu hem de kapı dışarı edildi. Komşuları tarafından başını koyacağı bir eve yerleştirilen ve günlük ihtiyaçları karşılanan Şaşmaz, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.

Eşinin kendisine ve çocuklarına bakmadığını ve bir yıldır da kendilerini terk ettiğini belirten Şaşmaz, "Eşim bize bakmıyor. Ev sahibi bizi evden çıkarttı. Beyaz eşyalarımın hepsine el koydu. Beş yıldır kiramı ödeyemiyorum. 3 çocuk annesiyim, kimse bize bakmıyor. Komşular bize bakıyor, destek çıkıyor. Allah bütün Müslümanların sonunu hayır etsin, bizimkini de. Boşanma aşamasındayım. Başvurdum boşanıyorum. Sadece herkesten destek istiyorum. 5 yıldır eşim kirayı ödememiş ve ev sahibim kira bedeli olarak beyaz eşyalarıma el koydu. Zor durumda olduğumuz için komşular bize destek çıkıyor. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyorum" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Yaşam
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